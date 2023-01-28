جهاز تنمية التجارة يشيد بإنجازات مشروع المنطقة اللوجستية بالمنوفية

كتب مدحت وهبة

تفقدت لجنة من جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية التجارية بالمنوفية ، ومقرها طوخ طنبشا التابعة لدائرة مركز بركة السبع وتقع على طريق مصر الإسكندرية الزراعية فى نطاق محافظة المنوفية، برفقة لجنة ممثلة لمحافظة المنوفية للوقوف على أخر إنجازات المشروع ونسب التنفيذ .

تمثلت اللجنة الممثلة لجهاز تنمية التجارة من كلا من عمرو عفيفى رئيس الإدارة المركزية للأراضى، ورامى رمضان مدير المكتب الفنى لقطاع الأراضى، وأحمد فؤاد المكتب الفنى لقطاع الأراضى، والمهندس محمد يحى والمهندس ولاء يونس استشاريو الجهاز

كما شاركت لجنة من محافظة المنوفية، ويمثلها المهندس محمد الجمال والمهندسة مروة عصام، والمهندسة رغدة مهران مكتب المستشار الهندسى للمحافظ، بمشاركة ممثلى المطور،

وأكدت اللجنة أنها جاءت لمعاينة الموقع على الطبيعة، والوقوف على نسبة إنجاز الأعمال، والتى أكدت أن الأعمال جارية بالمشروع والإنشاءات على قدم وساق، وتجاوزت الإنشاءات 35.6% وهو ما يعد إنجاز حقيقى على أرض الواقع

كما أكدت اللجنة أن معاينة التراخيص المصدرة من قبل مجلس المدينة وهى ترخيص جزئى للمنى " سي" بإجمالى مسطح 2500 متر للدور الارضى، وتم الانتهاء الفعلى منه، كما أن الشركة المنفذة نفذت الخوازيق، وجارى الأعمال فى الأعمدة وباقى الإنشاءات كما تم صب سقف البدروم .

من جانبه أكد ممثل الشركة أنه تم البدء فى التصميمات المعمارية بالفعل بمجرد اعتماد المخطط النهائى مشيرا أنه تم تغييره أكثر من مرة لاستقطاع الشارع الخلفى وهم ما كان ضمن الاسباب فى التأخير وبناءا عليه تم إعادة التصميم المعمارى بالكامل

كما نوه ممثل الشركة أنه تم الانتهاء الفعلى للمبنى الحاصل على الترخيص بمساحة 2500 متر مربع وبالتوازى تم السير فى استكمال التصميمات الا ان المحافظة اصرت على مراجعة المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء للمشروع كوحدة واحدة ومع ذلك تم الانتهاء من الاجزاء المرخصة فى مايو 2021

وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص بالإلتزام بالجدول الزمنى المعدل والمقدم من الجهاز رغم المعوقات التى قابلتها مشرة الى التزامها الكامل بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها فى مواعيدها الرسمية دون تأخير وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والسيد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية قد وضعوا حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك ( المنطقة اللوجيستية التجارية ) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع فى مايو 2019 .

ويضم المشروع مولا تجاريا، ومبنى إداريا فندقيا، بإجمالى إستثمارات (2 مليار جنيه ) على مساحة 13 فدانا بما يعادل ( 54789 م2).

ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.

ويعتبر المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع يعد فكرة واعدة وتفكير مميز خارج الصندوق للنهوض بمحافظات الدلتا وخاصة محافظة المنوفية والمشروع يقام على 13 فدانا بقيمة 2 مليار جنيه.

واوضح الوزير ان التجارة الداخلية كانت من اقل المؤسسات تنظيما وكان لنا هدف نعمل عليه وهو تنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية والبنية الأساسية لتنمية التجارة الداخلية هى المناطق اللوجستية وهى عبارة عن مناطق معدة لاستقبال البضائع وإعادة توزيعها بشكل منظم ومهيأ لاستخدام المواطنين .

وأكد الوزير على الاهتمام الكامل من قبل الحكومة ووزارة التموين بتطوير التجارة الداخلية لانها تدر دخلا عظيما فى الاقتصاد المصرى حيث تساهم بــ 13 بالمائة من نسبة الدخل القومى ونعمل على توصيل هذه النسبة لــ 20%.

وأضاف المصيلحي، أن المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل منهم خمسة بالمائة لذوى الاحتياجات الخاصة وهذا أيضًا يعد نقلة جديدة فى طريقة التوظيف وطرح فرص العمل، مضيفا أن مشاريع التطوير العقارى من اكثر المشاريع التى توفر فرص عمل خلال القيام بها.