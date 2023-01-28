اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الغرف التجارية تشيد بوزير التموين لطرح السلع في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

السبت، 28 يناير 2023 11:28 ص
الغرف التجارية تشيد بوزير التموين لطرح السلع في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة شركة الدلتا للسكر بمعارض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية معارض "أهلا رمضان"، لاسيما معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ، وضخ شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين كميات كبيرة من سلعة السكر بأسعار مخفضة 30%، الأمر الذى يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية.

3569785b-29c1-4f7e-9999-26e80e1609e8
الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين خلال تفقد مصانع شركة الدلتا للسكر

 

وأكدت الغرفة التجارية في خطاب رسمى بأن مشاركة شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين يعد أحد أهم  عوامل نجاح معارض "أهلا رمضان"  بمحافظة كفر الشيخ في ظل استمرار الشركة في توفير سلعة السكر بكميات كبيرة  بأسعار مخفضة للمواطنين ،ووجهت الغرفة  الشكر للدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية على ما تقوم به شركة الدلتا للسكر حاليا كنوعا  من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن  .
 
وتنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة  السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، تشارك حاليا شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور  أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في العديد من المنافذ  بـ معارض "أهلا رمضان"  بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
 
وتطرح شركة الدلتا للسكر ، كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال " بمعارض "أهلا رمضان "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
 
545526a6-b383-430e-94be-f084823f24de
 
 
aa5228b1-8adc-4782-a85a-c95720e7fa78
 
 
dcbb0401-bf99-45b5-9424-dbb055523b55
 
 
 
 

التموين

معارض اهلا رمضان

الغرف التجارية

السلع الغذائية بمعارض اهلا رمضان

تخفيضات اهلا رمضان

سلع اهلا رمضان



الموضوعات المتعلقة

إقبال على معرض أهلا رمضان بالشرقية.. والمواطنين يشيدون بالأسعار.. فيديو وصور

السبت، 28 يناير 2023 04:00 ص

محافظة الإسكندرية: إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في سوق محطة مصر

الجمعة، 27 يناير 2023 06:02 م

استمرار توافد المواطنين على معرض "أهلا رمضان" داخل بازار بورسعيد الجديد

الجمعة، 27 يناير 2023 03:01 م

كيف واجهت الإسكندرية التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع؟.. إطلاق معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات 30%.. والمحافظ: تنسيق دائم بين أجهزة المحافظة لمراقبة الأسواق.. و"حماية المستهلك" يتلقى الشكاوى على الخط الساخن

الجمعة، 27 يناير 2023 05:00 ص

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتابع توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان.. فيديو وصور

الخميس، 26 يناير 2023 11:13 م

سعادة بورسعيدية بمعرض "أهلا رمضان".. المحافظ: إقبال كبير وروح معنوية مرتفعة لدى المواطنين.. التموين: توافر كافة السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة.. المواطنون: نتمنى استمراره كل الشهور.. الأرز بـ 14.5 جنيه.. صور

الخميس، 26 يناير 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة