الغرف التجارية تشيد بوزير التموين لطرح السلع في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

أشادت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية معارض "أهلا رمضان"، لاسيما معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ، وضخ شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين كميات كبيرة من سلعة السكر بأسعار مخفضة 30%، الأمر الذى يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية.



الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين خلال تفقد مصانع شركة الدلتا للسكر

وأكدت الغرفة التجارية في خطاب رسمى بأن مشاركة شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين يعد أحد أهم عوامل نجاح معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ في ظل استمرار الشركة في توفير سلعة السكر بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين ،ووجهت الغرفة الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ما تقوم به شركة الدلتا للسكر حاليا كنوعا من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن .

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، تشارك حاليا شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في العديد من المنافذ بـ معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.