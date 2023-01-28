جامعة السادات تنظم قافلة بقرية "بقسا" في المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم السبت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات مشروعاً تنمويا متكامل جديد متعدد التخصصات فى قرية "بقسا"، إحدى القرى المستهدفة بالمبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتوحيد جهود المؤسسات لتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً. تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، القائمة بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

ولفت الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن فريق العمل بالمشروع التنموى مثالاً يحتذى به فى مجال العمل التطوعى والتنموى الذى يقدم بسواعد أبناء الجامعة وعلمائها فى مختلف التخصصات الطبية والعلمية لأهالى قرى المحافظة.

وأوضح "جعفر" أن المشروع التنموى متعدد التخصصات، رافقه ندوات توعوية لأهالى القرية، وذلك بقرى مبادرة حياة كريمة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة، وأن المشروع التنموى ضمن سلسلة من الخدمات التى تقدمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدمات الكشف الطبى من نخبة متخصصة من الأطباء والصيادلة، وصرف الأدوية العلاجية بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، أن أسفر المشروع التنموى عن توقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية بالمجان لـ (267) حالة مرضية، باطنة 75 حالة، عظام 90 حالة، أطفال 102 حالة )، بينما تم عقد خمسة ندوات تثقيفية توعوية من نخبة متميزة من المحاضرين المتخصصين من جامعة مدينة السادات، ومؤسسة حياة كريمة، وبلغ عدد الحضور بالندوات 339 مستفيدا، ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموى (606 ) مستفيدين.