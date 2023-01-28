وجددت تونس - في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الجمعة - تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي وتضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

وأشارت إلي تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جنين ومخيّمها في الضفة الغربية.