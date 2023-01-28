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تونس تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه

السبت، 28 يناير 2023 02:11 م
تونس تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه قيس سعيد - الرئيس التونسى
إيمان حنا

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أكدت تونس تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسة فى بيان، أن موقفها يأتي إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية.

ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقاً صارخاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولى.

ومن جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في منطقة سلوان بالقدس المحتلة هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشيرة إلى أنه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وذلك بعد أن قالت إنه تم تحييده.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

على الفور استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط المنطقة، وأغلقت منفذ سلوان وحلق الطيران في سماء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عقب عملية إطلاق النار.

 

 


فلسطين

إطلاق نار فى القدس

الاعتداءات الاسرائيلية

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