توزيع 48 مركبا مطابقا للمواصفات على الصيادين بقرية الشخلوبة ضمن مبادرة بر أمان

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، عن توزيع 48 مركباً مطابقاً للمواصفات على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ضمن مبادرة "بر أمان" في حضور اللجنة المشكلة من عاطف تامر مدير إدارة التكوين المهني بمديرية التضامن الاجتماعي وممثل عن الثروة السمكية وممثل عن الجمعيات.

يأتي هذا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وضمن فعاليات مبادرة "بر أمان" بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن المديرية تقوم بتسليم مراكب الصيد للصيادين وتتحمل الوزارة نسبة 50% من قيمة المركب ويتحمل الصياد نسبة 50% الأخرى وأن المراكب التي تم توزيعها مطابقة للمواصفات وهي عبارة عن مراكب خشبية بطول 6 م وعرض 120 سم وارتفاع 50 سم ومغطى بالفيبر من الخارج.

وعلى جانب آخر أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ حملة "امسكو طرف الخيط وشاركوا في القرار" وذلك بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمراكز وقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبتوجهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ والسيدة حسناء يونس وكيل المديرية.

وأكد "مسلم" أن الحملة تضمنت التوعية بالعديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة ككل وخاصة قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، وختان الإناث الاتجار بالبشر، والتعليم.

كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فرع كفر الشيخ والمركز القومي لمكافحة وعلاج الادمان اليوم دورة تدريبية على مدار يومين وذلك بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات بكفر الشيخ .

وأشار مسلم، إننا نسعى دائما بالتطوير والإبداع بما هو جديد وذلك لكسب مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعارف والمعلومات والأحداث المتطلبة في مجال مواجهة مناهضة تعاطى المخدرات وأساليب مكافحتها وسبل الوقاية منها .

استهدفت الدورة التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين الاجتماعيين التابعة للجمعيات بمحافظة كفر الشيخ .

ومن منطلق التعاون المثمر بين الجهات المشاركة تم تكريم "مسلم " بدرع وذلك تقديرًا للجهود المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحماية وتخفيف العبء على المواطنين.



توزيع مراكب الصيد على الصيادين



توزيع مراكب صيد على 47 صياد