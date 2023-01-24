تقديم الرعاية الطبية لـ 1129 مواطنا بقافلة جامعة طنطا بمركز السنطة

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1129 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 131 في عيادة طب الأطفال، و 154 بجراحة العظام، و 95 بعيادة الأمراض الجلدية، و 128 بأمراض الباطنة، و 51 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 142 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 35 بعيادة الجراحة العامة، و 65 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 69 بالنفسية والعصبية، 172بعيادة طب وجراحة العيون ، و33 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 61 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 2 جلدية، 1 باطنة ، 4 المسالك البولية ، 6 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة،2 الصدر، 4 نفسية وعصبية ، 2 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 30 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.