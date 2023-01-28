تعرف على شروط إعادة تأهيل مقالب المخلفات العمومية

كتبت منال العيسوى

أكدت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية ، أنه هناك عدة اشتراطات لإعادة تأهيل المقالب العمومية، من أجل تحسين طرق التخلص النهائي من المخلفات، بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة، وإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى وتلوث الهواء، والحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح والمناظر الكريهة والأمراض والإشتعالات، والحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.

وعملا على تحقيق هذه الأهداف، شددت وزارة البيئة على أنه ينبغى توافر المقومات التالية فى إعادة تأهيل المقالب العمومية:

1- إنشاء سور حول المحيط الخارجي للموقع لمنع الأفراد غير المصرح لهم من دخول الموقع، وإحاطة الموقع بأشجار عالية مثل الجازورين والكافور، وتوفير معدات إطفاء الحريق.

2- إنشاء مكتب مناسب للمشرفين يكون موقعه بجانب بوابات المقلب لمراقبة دخول وخروج العربات وإمداده.بالمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه والتليفون.

3- توفير جراج لمعدات المقلب (بلدوزرات، عربات نقل) لأعمال الصيانة وتخزين قطع الغيار ومعدات الصيانة داخل الموقع.

4- تركيب ميزان لوزن كمية المخلفات الداخلة للمقلب، وتنظيم مرور عربات النقل واللوادر إلى داخل المقلب بتوفير عامل عند بداية الطريق إلى داخل المقلب وآخر عند المهبط داخل المقلب بحيث يتم التنسيق لمرور العربات على حسب الدور مع تقسيم مناطق العمل بالموقع.

5- يجب تحديد موقع استقبال لعربات نقل المخلفات لانتظار الدور للتخلص من المخلفات فى المقلب.التأكد من نوعية وخواص التربة، لعمل جوانب المقلب بالميول السليمة والآمنة لتفادى أى تهدير (انهيارات) للجوانب على العاملين وتعرضهم لأخطار بالإضافة إلى تهدير مساحات من المقلب.

6- توفير طريق ممهد لدخول وخروج عربات النقل واللودر إلى المقلب ويتم تصميم وإنشاء الطريق بمستوى وتكلفة تناسب كمية ونوعية (وزن) المعدات التى تستخدم هذا الطريق، إذا كانت ميول الطريق حادة يراعى فى التصميم عرض الطريق ليكفى مناورات العربات فى الحركة واستخدام تغطية لأرضية الطريق لا تتآكل ولا تؤدى لانزلاق العربات فى فترات الأمطار.

7- تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بالمقلب (للحركة من خلية إلى أخرى) بمستوى وتكلفة مقبولة تناسب الفترة والغرض المؤقت لاستخدامه.التفتيش وإصلاح وصيانة الطرق المؤدية للموقع بانتظام لتسهيل سير العربات واستمرارية عمل الموقع بكفاءة عالية.

8- التحكم فى المدخل لتسجيل المخلفات الواردة إلى الموقع، والاحتفاظ بسجلات عن نوع المخلفات ومصدرها وكمية الشحنة المحمولة (تقدر الكمية عن طريق حجم العربة أو الوزن) بالإضافة إلى الترتيب لاستلام المخلفات فى المدفن أثناء ساعات التشغيل فقط وعدم السماح بدخول السيارات عقب انتهاء ساعات العمل، كما يجب فحص الحمولة، إذا كان هناك شك فى طبيعة المحتويات أو عدم مناسبتها للتخلص فى موقع دفن القمامة العادية.

9- منع الاحتراق الذاتى فى المقلب ويجب إخماد الحرائق بسرعة بقدر إلا مكان بتغطية المخلفات المحترقة بالرمال أو الأتربة أو ما شابه ذلك.تنظيف منطقـة المقلب بصفـة دوريـة داخـل وخارج الحدود من أى مخلفات وقعت أو تطايرت فى خلال المراحل المختلفة لعمليات التخلص من المخلفات، وذلك من خلال الجمع اليدوى بالموقع (دورية لجمع المخلفات المتناثرة) على الأقل مرة كل أسبوع.