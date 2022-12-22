60 ألف جنيه رسوم نقل المخلفات الخطرة بين المحافظات

كتبت منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة عبر الموقع الرسمى لها، بعض الإجراءات المرتبطة بالحصول على تراخيص نقل المخلفات الخطرة، والاشتراطات الخاصة والرسوم التى يتم دفعها للعمل فى عملية نقل المخلفات الخطرة سواء داخل المحافظة أو من محافظة لأخرى أو بين المحافظات بشكل عام، والتى تتراوح قيمتها من 20 إلى 60 ألف حسب المنطقة التى يتم النقل منها أو اليها ، ضمن خطة الوزارة لتطبيق قانون تنظيم وإدارة المخلفات التى يشرف عليها جهاز المخلفات الصلبة،و النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات .

وحول اشتراطات اصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة، اكدت وزارة البيئة أنه يمكن للموافقة على نشاط نقل المخلفات الخطرة للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي.

وفيما يخص المستندات المطلوبة للحصول على موافقة نشاط نقل المخلفات الخطرة، يتم تقديم صور من الترخيص وبيانات المركبات التي تمتلكها المنشأة، وموافقة جهاز شئون البيئة الصادرة للشركة مالكة النشاط من جهاز شئون البيئة، وموافقة جهاز شئون البيئة للنشاط المطلوب الموافقة عليه من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وترخيص الموقع المقام عليه النشاط من المحافظة المختصة (نشاط المعالجة/ التخلص النهائى، والسجل التجاري للشركة مالكة المشروع، والبطاقة الضريبية للشركة مالكة المشروع.

واوضحت البيئة، أنه في حال وجود محارق بموقع المعالجة سواء نشاط المعالجة او التخلص النهائى، مع ضرورة أن يتم استيفاء تقرير حديث من القياسات البيئية للإنبعاثات الصادرة عن مداخن المحارق الخاصة بالشركة، لتوضيح مدي مطابقتها مع الحدود الواردة بالجدول رقم 21 من الملحق 6 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، على أن لا يتجاوز تاريخ إصدار التقرير شهر قبل تقديم طلب الشركة مالكة المشروع وأن يكون التقرير صادر من إحدى الجهات الحكومية المعتمدة لعمل القياسات البيئية للمحارق، وتقديم صورة ضوئية أو إلكترونية من السجل البيئي للشركة، وصورة ضوئية او إلكترونية من سجل المواد والمخلفات الخطرة للشركة.

وحددت وزارة البيئة رسوم الترخيص للنشاط لمدة عام واحد والذى يتراوح من 20 إلى 60 ألف جنية ، ففى داخل المحافظة الواحدة يتم دفع الرسوم وقدرها 20 ألف جنيه، أما إن كانت داخل حدود خمس محافظات فتصل إلى

40 ألف جنيه، وفى حال أن تكون على عموم الجمهورية فتصل إلى 60 ألف جنيه.

كما حددت البيئة، شرط أساسى فى الإجراءات، وهو أنه لابد أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا وتعبئة نموذج الطلب، مع ضرورة توفير البيانات والوثائق المطلوبة، التى شملت قائمة المعدات و أنواع المخلفات دفنها، والخطة التشغيلية، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وموافقة تقييم الأثر البيئي، وبيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي، وبيان بأماكن المواقف وورش الصيانة.