ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة صيدلي بمدينة فوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز فوة، بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن العام، من تحديد وضبط طبيب صيدلي - مقيم بمركز فوة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بدون مصوغ قانوني من حيازتها، وذلك بغرض الاتجار، وجرى القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة والمضبوطات.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركزفوة، برصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بفوة والأمن العام؛ طبيب صيدلي يتاجر في الأقراص المخدرة بدون مصوغ قانوني من حيازتها أو الاتجار بها.

بتقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الطبيب الصيدلي في حملة أمنية مكبرة، ويدعى" س. ح. م" ، 54 سنة، صيدلي حر، مقيم بمدينة فوة، و بتفتيشه عثر بحوزته على 499 قرص مخدر، ومبلغ مالي قدرة 16890 جنيه من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للأقراص المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات.