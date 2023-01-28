تحطم مقاتلتين حربيتين تابعتين للقوات الجوية الهندية فى راجستان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام هندية، إن طائرتين مقاتلتين تابعتين للقوات الجوية من طراز Sukhoi-30- Mirage 2000تحطمتا في بهاراتبور في راجستان، وأخرى في باهارجاره بولاية براديش.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية فإن المقاتلتين كانتا في رحلة تدريب، وأقلعت كلتا الطائرتين من قاعدة جواليور الجوية، وبحسب ما ورد أصيب طيار بحروق في الحادث، وبمجرد ورود المعلومات، غادرت قوة الشرطة إلى غابة باهارجاره، وتم إنقاذ اثنين من كل ثلاثة طيارين، في الوقت نفسه هناك مخاوف من وفاة طيار واحد.

ووصل عددا من ضباط القوات الجوية وإدارة المنطقة إلى مكان الحادث، فيما تجمع حشد من القرويين في المكان.