تحصين 94 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة و75 ألفا ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور أشرف محى الدين، مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

وأشار إلى تحصين أكثر من 94 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية وذلك مع انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

يذكر ان مديرية الطب البيطرى نفذت حملات مكثفة لتحصين أكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

يذكر ان مديريات الطب البيطرى فى المحافظات قامت بتحصين حوالي 2 مليون و 97 ألف و512 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية ، وتحصين حوالي مليون و978 ألف و 545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال.

كما تم تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين، و تم أيضا عقد 5912 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 59 ألف و770 راس.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع حملات تحصين المواشى والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التى تم تحصينها ،قد وصل إلى 75 ألف 845 رأسا بواقع( 62767 من الأبقار، و13078 من الأغنام والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة في 5 يناير الجاري وحتى 25من نفس الشهر ،فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدرتعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.