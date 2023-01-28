تحصين 118 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الجلد العقدى بالوادى الجديد

فريق المحافظات

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، عن استكمال فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدى بجميع مراكز المحافظة الخمسة، وتم نشر برنامج التحصين عبر الإذاعة المحلية ومركز الاعلام بالمحافظة لتوعية مربى الثروه الحيوانيه بخطورة المرض وضرورة تقديم مواشيهم للجان التحصين.

وأضاف عوض أن الحملة تستهدف حوالى 63 ألف رأس أبقار وجاموس و55 ألف رأس اغنام وماعز بإجمالي حوالى 118 ألف رأس على مستوى المحافظة، وجرى عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات و أطباء الوحدات لبحث المشكلات والعقبات التى تواجه الحملة كما تم مخاطبة الجهات التنفيذية المنوط بها تيسير أعمال التحصين، حيث جرى توفير الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات، وصرفها لفرق التحصين لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية.

وفى سياق آخر نجحت حملة من مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بالمحافظة، فى ضبط حوالى 20 كيلو لحوم أحشاء وممبار غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل توزيعها على المحلات، حيث كانت محملة على سيارة ربع نقل بالخارجة، وتبين من الفحص البيطري بمعرفة من كلا الدكتور عمرو ابراهيم محمد علي و الدكتور عمرو محمود أحمد، أن الكمية معبأة عدد 30 كيس بإجمالي حوالى 200 كجم ممبار بلدي مجهول المصدر وغير منظف من الداخل ويحتوى على فضلات وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة .