ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية عن ماريوس بلاشتشاك قوله - خلال مراسم أداء اليمين في لوبلين بشرق بولندا لجنود من قوة المتطوعين البولندية التي تشكل جزءًا من نظام الدفاع والردع - "إن قوات الدفاع الإقليمية ستزداد بوتيرة ديناميكية".



وأضاف ماريوس أن هدف بولندا هو زيادة عدد الجنود في القوات المسلحة البولندية إلى 300 ألف من بينهم 250 جندي محترف و50 ألف متطوع في قوة الدفاع الإقليمية.

وتابع: في العام الماضي، انضم إلى الجيش البولندي عدد قياسي بلغ 13 ألفا و742 جنديًا محترفًا، وهذا رقم قياسي منذ إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، مشيرًا إلى أن بولندا لديها الآن حوالي 36 ألف فرد في قوة الدفاع الإقليمية وحوالي 128 ألف جندي من مختلف الألوية.



وكانت بولندا قد علقت التجنيد الإجباري في عام 2010 من أجل إضفاء الطابع المهني على قواتها المسلحة لكن في مارس 2022، اعتمدت بولندا قانونًا جديدًا للدفاع عن الوطن، والذي أدخل الخدمة العسكرية لمدة عام واحد على أساس طوعي.



أولئك الذين يريدون الانضمام إلى الجيش لديهم الآن ثلاثة خيارات وهم أن يصبحوا جنودًا محترفين، أو يقرروا أداء الخدمة العسكرية الأساسية أو الانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمية.



كما أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوز موراويكي - أمس - عزم بلاده إرسال 60 دبابة قتالية أكثر حداثة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 14 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 2" كانت قد تعهدت بها بالفعل في وقت سابق.