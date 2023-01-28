اليوم السابع
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بايدن يدعو الكونجرس إلى اعتماد مشروع جورج فلويد لإصلاح الشرطة الأمريكية

السبت، 28 يناير 2023 09:11 ص
بايدن يدعو الكونجرس إلى اعتماد مشروع جورج فلويد لإصلاح الشرطة الأمريكية بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيطالب الكونجرس باعتماد مشروع إصلاح واسع النطاق للشرطة الأمريكية والذي يحمل اسم جورج فلويد، معبرا عن صدمته عقب مشاهدة شريط مصور يظهر اعتداء شرطة مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية بالضرب المبرح على مواطن أمريكي يدعى تاير نيكولز يبلغ 29 سنة؛ ما أدى إلى مقتله.

وقال بايدن، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم السبت، "إن أرواح الأبرياء وصورة الولايات المتحدة كدولة للنظام والقانون على المحك".

ووجه القضاء الأمريكي عدة تهم من بينها القتل لخمسة رجال شرطة إثر وفاة مواطن أمريكي في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، وقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف في هذه المأساة.

 


بايدن

الكونجرس

جورج فلويد

الشرطة الأمريكية



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