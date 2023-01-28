انهيار أجزاء من بلكونة عقار قديم فى حى غرب الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم، بمنطقة القباري، في نطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر، وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا، يفيد بانهيار أجزاء من بلكونة بالعقار 35 شارع النظام من شارع الأمير لؤلؤ بالقباري، وأخرى معلقة، وانتقل مسؤولو الحي والأجهزة الأمنية لموقع العقار على الفور.
وتم تكليف الجهات التنفيذية لإزاله الخطورة الداهمة من عقار شارع النظام، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، والصادر بشأنه قرار إزاله وترميم من لجنه المنشات الآيلة للسقوط بالحي.
فى سياق اخر توفي قبل قليل سائق، إثر تفحم سيارته بعد اصطدامها بسيارة نصف نقل محملة بالجير الحي وانقلاب حمولة الجير على سيارته وتفحمها، قبل مطلع كوبري الـ21 بمنطقة أبو يوسف، بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية.
تعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث على على طريق الإسكندرية - مطروح، بعد اصطدام سيارة نصف نقل محملة بالجير الحي، وأخرى ملاكي وسقوط الجير على السيارة مما أدى إلى تفحمها.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث،وتبين صحة البلاغ وأن الحادث وقع قبل مطلع كوبري الـ21 واسفر عن إصابة قائد السيارة وتوقف الحركة المرورية.
جرى نقل قائد السيارة الملاكي إلى مستشفى العجمي العام لتلقي العلاج، إلا أن إصابته كانت خطيرة وحالته حرجة ولم تفلح محاولات إنقاذه وتوفي فى الحال.
جرى رفع آثار الحادث، وسرعة تسهيل الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.
وتلقت غرفة عمليات حي العجمي اخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد بورود إشارة بوقوع حادث على طريق الإسكندرية مطروح قبل مطلع كوبري الـ21 بمنطقة أبو يوسف، فانتقلت الأجهزة المعنية بالحي إلى موقع الحادث لمعاونة الأجهزة الأمنية، في تسهيل الحركة المرورية وسرعة رفع آثار الحادث.
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