انهيار أجزاء من بلكونة عقار قديم فى حى غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انهارت أجزاء من عقار قديم ، بمنطقة القباري، في نطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر، وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا، يفيد بانهيار أجزاء من بلكونة بالعقار 35 شارع النظام من شارع الأمير لؤلؤ بالقباري، وأخرى معلقة، وانتقل مسؤولو الحي والأجهزة الأمنية لموقع العقار على الفور.

وتم تكليف الجهات التنفيذية لإزاله الخطورة الداهمة من عقار شارع النظام، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، والصادر بشأنه قرار إزاله وترميم من لجنه المنشات الآيلة للسقوط بالحي.

فى سياق اخر توفي قبل قليل سائق، إثر تفحم سيارته بعد اصطدامها بسيارة نصف نقل محملة بالجير الحي وانقلاب حمولة الجير على سيارته وتفحمها، قبل مطلع كوبري الـ21 بمنطقة أبو يوسف، بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية.