النقض تقضى بالسجن المؤبد لمتهم فى قضية خلية إمبابة الإرهابية

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "محمد .ح.ج"، وذلك على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بخلية إمبابة الإرهابية، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بالإعدام للسجن المؤبد.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا للمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة"، وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.