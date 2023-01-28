اليوم السابع
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القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع

السبت، 28 يناير 2023 03:42 م
القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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حملت القيادة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب "جرائمها" التي أسفرت عن ارتقاء 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية.

ودعت القيادة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب؛ الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي؛ بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس الفلسطيني للحوار الوطني الشامل؛ من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب.

 


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