قوى عاملة كفر الشيخ: تدريب ذوى الهمم على صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ برنامج تدريبى لذوى الهمم بمركز التدريب المهنى بفوه على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدماج ذوى الهمم فى سوق العمل. وتعليمات حسن شحاته وزير القوى العاملة بإدراج برامج تدريبية لذوى الهمم بمراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور حازم على حسن وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.

بدأت فعاليات البرنامج التدريبى بمشاركة تسع متدربين من ذوى الهمم؛ وقد تم تسليم المتدربين البالطو والأدوات التدريبية اللازمة للبرنامج التدريبى، يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ بتنفيذ سلسلة برامج تدريبية موجهة لذوى الهمم بنطاق محافظة كفر الشيخ بهدف تأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل تزامنا مع المبادرات الرئاسية لدمج ذوى الهمم فى المجتمع ومبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون فى مجال السلامة والصحة المهنية، بحضور المدير التنفيذى لقطاع كفر الشيخ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والعاملين بمصنع الزيوت والصابون، وممثلين عن حقوق الإنسان، فى إطار التواصل المستمر مع العمال فى بيئة العمل وتقديم التوعية والتوجيه فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أن الندوة التى تم تنظيمها بناء على حرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر وتوفير سبل الدعم اللازم فى مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة فى مختلف قطاعات العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه فى فى ختام الندوة تم تسليم درع شركة الزيوت والصابون لمدير المديرية تقديرا للجهود المبذولة فى الحفاظ على سلامة العاملين وتقديم أوجه الدعم فى مجال السلامة والصحة المهنية، ونقل المدير التنفيذى تحيات جميع العاملين لوزير القوى العاملة على اهتمامه وحرصه على حماية حقوق عمال مصر.



الحضور في البرنامج التدريبي من ذوي الهمم



الحضور من ذوي الهمم



برنامج تدريبي لذوي الهمم بمركز التدريب