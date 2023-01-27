اليوم السابع
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تحصين 70 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الضأن ببنى سويف

الجمعة، 27 يناير 2023 02:10 م
تحصين 70 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الضأن ببنى سويف تحصين ماشية
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.
 
وأوضح التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد  الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 69 ألف و785رأساً( 58ألف و524من الأبقار ، 10 آلاف و945 من الأغنام ،316 من الماعز) ،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الجاري  وحتى 24من نفس الشهر"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.
 
 
 

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