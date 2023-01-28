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الصحة:جميع الفيروسات تتطور وتتبدل باستمرار بما فيها كوفيد 19

السبت، 28 يناير 2023 06:00 ص
الصحة:جميع الفيروسات تتطور وتتبدل باستمرار بما فيها كوفيد 19 الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع الفيروسات دون استثناء بما فى ذلك الفيروس المسؤال عن كوفيد 19 تتطور وتتبدل باستمرار.
 
ومن جانبة أوصى الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان بالتهوية الجيدة والتطهير المستمر وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر على تطعيمة 6 شهور وعمرة أقل من 60 عاما ولا يعانى من أمراض مزمنة .
 
وأكد  الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن البرتوكول العلاجى الشمولى الذى وضعته اللجنة بشكل متخصص ساهم في تراجع المضاعفات وأصبح المريض يتعافى بشكل كبير وسريع وانخفاض المضاعفات وحدتها وصل بنا إلى صفر وفيات في أحيان كثيرة وتابع: نسبة قدرة البروتوكول العلاجى على الشفاء وصلت 98%.
 
وأضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدولة وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لتطعيم المواطنين بـ5 جرعات منهم جرعتين اساسيتين و3 جرعات تنشيطية علي فترات متباعدة وذلك لرفع المناعة في مواجهة الفيروس مشيرا الي أن ادوية المنوكلونا انتى بدى لعب دور في حماية المرضى وأشار إلي أن هذة الفترة اصبحت فترة حضانه المرض أقل وقدرتة علي التفاعل مع الجسم بسبب متحوراته المختلفة وضعفها.

الصحة

الفيروسات

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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