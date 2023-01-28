السكة الحديد توجه نصائح مهمة لركاب القطارات.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت هيئة السكة الحديد الركاب بعدم عبور المزلقنات في الاتجاه المعاكس، واستخدام الانفاق والكبارى للتنقل بين الأرصفة وعدم عبور السكة الحديد، وعدم الوقوف او الجلوس على حافة الأرصفة، حتى لا تتعرض للخطر وحفاظا على حياتهم.

كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة .

جاء ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر .