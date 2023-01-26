اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شروط ومميزات وظائف قطار تالجو بالسكة الحديد.. تعرف عليها

الخميس، 26 يناير 2023 02:00 م
شروط ومميزات وظائف قطار تالجو بالسكة الحديد.. تعرف عليها قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع كل التفاصيل حول فرص العمل على قطار تالجو الجديد والمقرر تشغيله على خط الصعيد بالسكة الحديد، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، عن توافر فرص عمل بقطارات تالجو تضم: "أمن ونظافة القطار" أثناء وبعد الرحلة، وذلك استعدادا لتشغيل قطار تالجو الثانى من القاهرة للأقصر خلال أيام، ويمكن لراغبى العمل ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة اعتبارا من يوم السبت القادم 28 يناير، بورش الفرز بالشرابية.
 

شروط وظائف قطار التالجو

  1. - أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
  2. - أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
  3. - أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائى منها.
  4. - يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.
  5. - ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.
 

الوظائف المطلوبة:

  1. - قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.
  2. - مشرف أمن غرفة المراقبة مؤهل عال مناسب. 
  3. - فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.
  4. - عامل نظافة " مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط" .
  5. - أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعال، وخبرة فى أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية. 

مميزات العمل بالشركة:

  1. - التعاقد الفوري.
  2. - مرتبات وحوافز مجزية.
  3. - تأمينات اجتماعية وصحية.
  4. - زى للعمل.
  5. - تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.
 
 

وظائف

فرص عمل

النقل

قطار تالجو



الموضوعات المتعلقة

"مشروعات النواب": تعديلات قانون وحدات الطعام لتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة.. اللجنة: تتضمن حوافز وتسهيلات وتيسيرات.. وتؤكد: الحوار المجتمعى للتغلب على العقبات والحفاظ على الهوية البصرية للمحافظات

الخميس، 26 يناير 2023 03:00 ص

فرص عمل فى قطار تالجو.. تعرف على الشروط

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:29 م

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

الأحد، 22 يناير 2023 07:39 م

قومى الطفولة: توفير بدائل للأسر ومنها فرص عمل لمنع أى حالات لعمالة الأطفال

السبت، 21 يناير 2023 10:50 م

القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى الإسكندرية بمزايا تأمين صحى واجتماعى

الخميس، 19 يناير 2023 04:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة