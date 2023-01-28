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السعودية تدين إقدام متطرفين في كوبنهاجن على حرق نسخ من المصحف الشريف

السبت، 28 يناير 2023 11:28 ص
السعودية تدين إقدام متطرفين في كوبنهاجن على حرق نسخ من المصحف الشريف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
إيمان حنا

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، لإقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بحرق نسخ من المصحف الشريف، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
 
وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.
 
وشددت وزارة الخارجية على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان. 
 
 

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