اليوم السابع
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السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الخطر

السبت، 28 يناير 2023 03:20 م
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الخطر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
إيمان حنا

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أعربت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها، عن تحذير المملكة من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، والمملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال. وفق وكالة أنباء واس.

وكانت مصر قد أعربت ، فى بيان للخارجية، فى وقت سابق عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذى شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة، والذى أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التى تستهدف المدنيين، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في منطقة سلوان بالقدس المحتلة هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشيرة إلى أنه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وذلك بعد أن قالت إنه تم تحييده.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

 

 

 

 


فلسطين

القدس

اطلاق نار قرب ضاحية سلوان

عملية سلوان

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