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الرئيس السيسي يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران

السبت، 28 يناير 2023 09:52 ص
الرئيس السيسي يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس أذربيجان
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.
 
واستقبل رئيس أذربيجان الهام علييف، الرئيس السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسى. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي عقد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.
 
وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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إطلاق النار على سفارة أذربيجان في طهران



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