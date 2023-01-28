الداخلية تضبط 1322 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1322) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

▪ ضبط (22) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5 طن أرز أبيض "عينى") ، (38) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (86,214 طن أرز شعير "مستندى") .. ضبط (6) قضايا غش أعلاف "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (15,600 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (3 طن أسمنت "عينى") ، وكذا ضبط (509) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10,050 طن دقيق أبيض "عينى" – 481 كيلو جرام "سلع مواد غذائية متنوعة" - 500 كيلو جرام لحوم مجمدة – 1881 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (467) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – 2 قضية تجميع بطاقات تموينية – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 173 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 109 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (24,250 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 700 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" – 530 بطاقة تموينية ذكية – 200 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (14,190 طن دواجن مجمدة مدعمة "عينى" – 250 كيلو جرام سكر تموينى "عينى" – 75800 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (141,635 طن "مستندى – عينى") أبرزها (24,250 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 700 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 10,050 طن دقيق أبيض "عينى" – 5 طن أرز أبيض "عينى " - 86,214 طن أرز شعير "مستندى" – 481 كيلو جرام "سلع ومواد غذائية" – 250 كيلو جرام سكر تموينى "عينى" -14,190طن دواجن مجمدة مدعمة – 500 كيلو جرام لحوم مجمدة – 75800 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 1881 عبوة سجائر – 15,600 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 3 طن أسمنت "عينى" – طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى"- 530 بطاقة تموينية ذكية- 200 رغيف بلدى مدعم) كان أبرزها الآتى:

➢ ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية (20,8 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

➢ ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة سوهاج) ، وبحوزته كمية قدرها (3 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

➢ ضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة القليوبية) بحوزته كمية قدرها (1,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لها.

➢ ضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة الجيزة) بحوزته كمية قدرها (1,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لها.

➢ ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) ، وبحوزته (464 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصى.

➢ كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (75800 لتر مواد بترولية "عينى ومستندى").

➢ وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (38) قضية بنطاق محافظات " الدقهلية – الشرقية - دمياط " بمضبوطات بلغت (86,214 طن أرز شعير "مستندى").

▪ ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة للتوريدات وتجارة اللحوم) بمحافظة القاهرة.. وبحوزته كمية قدرها (13,2 طن دواجن مجمدة مستوردة مدعمة) مخصصة للبيع بالمنافذ الرسمية تم تجميعها للإتجار بها بالأسواق مستولياً على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.. وبحوزته كمية قدرها (2,4 طن "مخللات – فول – طحينة" ، 880 لتر "زيت طعام – خل طعام") بدون بيانات "مجهولة المصدر" مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ ضبط (مالك مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .. وبحوزته كمية قدرها (2 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخالها فى عملية الإنتاج وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج ، وبحوزته كمية قدرها (طن سكر حر ، طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ ضبط (المدير المسئول عن شركة لتجارة إكسسوارات الملابس الجاهزة) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (145000 متر "إكسسوارات ملابس جاهزة ") مدون عيها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية .. تمهيداً لطرحها للبيع لمتجى وموزعى الملابس المقلدة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ ضبط (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

▪ كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (40) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1881 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.