شرطة التموين تضبط 1369 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1369) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (750 كيلو جرام أرز أبيض "عينى") وكذا ضبط (20) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,320 طن أرز أبيض "عينى") ، (73) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (218,216 طن أرز شعير "مستندى").. ضبط (7) قضايا أعلاف بمضبوطات بلغت (50 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (4) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (91 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (20 طن أسمنت "عينى") ، وكذا ضبط (562) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (4 طن دقيق أبيض "عينى" - 1,970 طن "سكر – مكرونة – زيت - عدس" - 600 عبوة زيت طعام - 10 طن أسمنت "عينى" – 4785 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (446) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" - 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 160 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 114 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (16,280 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1 طن "سكر تموينى "عينى" – 323100 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (247,686 مستندى – عينى") أبرزها (16,280 طن دقيق بلدى "مستندى" – 150 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" - 4 طن دقيق أبيض "عينى" - 6,070 طن أرز أبيض "عينى " - 218,216 طن أرز شعير "مستندى" - 1,970 طن "مكرونة – سكر – زيت - عدس" – 1 طن سكر تموينى "عينى" - 600 عبوة زيت طعام – 323100 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 4785 عبوة سجائر – 141 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 30 طن أسمنت "عينى") كان أبرزها الآتى:

ضبط (مالك مخزن مواد البناء - بمحافظة سوهاج).. وبحوزته كمية قدرها (20 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القيوبية) لتصرفه فى كمية (9,700 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "الشرقية - الإسماعيلية" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت (313600 لتر مواد بترولية "عينى ومستندى").

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (73) قضية بنطاق محافظات "البحيرة - الدقهلية – دمياط – الشرقية" بمضبوطات بلغت (218,216 طن أرز شعير "مستندى").

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك) بمحافظة القليوبية.. وبحوزته كمية قدرها (5,75 طن أسماك مجمدة مستوردة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المديرين المسئولين عن 2 مصنع لتصنيع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما كمية قدرها (2,730 طن مصنعات لحوم – جمبرى "مستورد") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.. وبحوزته كمية قدرها (1,47 طن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع للصناعات البلاستيكية) بمحافظة الشرقية وبحوزته (162,5 طن خامات تصنيع بلاستيك) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها (22 طن أعلاف حيوانية مستلزمات أعلاف) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة) بمحافظة كفر الشيخ وبحوزته كمية قدرها (5 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (34) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5555 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.