الداخلية تضبط قضايا أموال بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط 90 متهما، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 44 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (42) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (4943) حكما قضائيا متنوعا.

• ضبط (182) قضية متنوعة.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامى، وضبط (713) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – السويس - كفرالشيخ - قنا - الشرقية - جنوب سيناء – سوهاج – المنوفية – الأقصر - الإسكندرية – - المنيا - دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – بورسعيد – الإسماعيلية - أسوان - مطروح – الفيوم – بنى سويف – البحيرة) ، وبحوزتهم (271 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

• فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها: (89 بندقية آلية – 29 مسدس– 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 654 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة).• ضبط (1500) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

 ضبط (8) تشكيل عصابى ضموا (25) متهم إعترفوا بإرتكاب (33 حادث متنوع).

 ضبط (131) قضية أحداث.

 ضبط (4524) قضية مرافق عامة.

 إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

 كشف غموض (62) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - حريق عمد – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (83) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ (1133423) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (1865) حكم جناية .

• (183417) حكم حبس.

• (202444) حكم غرامة.

• (745697) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادى:

• القضايا التموينية:

• ضبط (68) قضية أسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2 إسطوانة بوتاجاز).

• ضبط (41) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (968404 لتر).

• ضبط (8972) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3933٬931) طن ، أبرزها ضبط (684) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (1436٬476 طن – 110476عبوة غذائية متنوعة – 8580 قطعة حلوى) وكذا ضبط (166) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (14,644 طن "سكر" – 252 عبوة زيت تموينى- 4000 رغيق خبز – 87 بطاقة ذكية – 2 ماكينة صرف).

• ضبط (3199) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (450, 174 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –5,400 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 122 بطاقة تموينية ذكية).

• ضبط (22) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (312,698 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة – 5,900 طن دقيق أبيض "عينى" – 2420 عبوة "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 5040 قطعة صابون – 11500 عبوة سجائر).

• ضبط قضية فى مجال حجب الأسمدة الزراعية.. بمضبوطات بلغت (1,600طن "أسمدة زراعية" عينى).

• ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (149,575 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (142) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (67,852 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت (11,350 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (391) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (888, 1094طن أرز شعير "مستندى").

• ضبط (25) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (260,160 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 8,300 طن أسمدة زراعية "عينى") ، ضبط (4) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (11,700 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (4 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (22) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت ("767 طن أعلاف حيوانية -263,300 طن أسمدة زراعية – 15,200 طن مخصبات زراعية" عينى – 223 عبوة مبيدات زراعية).

• ضبط (72) قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (75,533 طن "سلع ومواد تموينية" - 708670 لتر مواد بترولية "عينى" – 259734 لتر مواد بترولية "مستندى" – 12,200 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى" – ماكينة صرف – 108 عبوة زيت تموينى).

• ضبط (3061) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

• ضبط (168) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (39,247 طن دقيق أبيض "عينى" -24,230 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 6 طن أسمدة زراعيى "عينى" – 450 قطعة ملابس – 4224 عبوة مواد غذائية متنوعة).

• ضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت (30 طن "أسمنت").

• ضبط (267) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (26109 عبوة "سجائر" – 317 كيلو جرام "معسل").

• قضايا التيار الكهربائى:

• ضبط (85846) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (140, 609, 69) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:

• ضبط (1938) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (841, 067, 449, 1) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (616, 866, 6) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

• ضبط (68) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (307, 565, 89 مليون جنيه) أبرزها:

ضبط عدد (64) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل

(307, 386, 29مليون جنيه).

كما تم ضبط عدد (2) قضية بإجمالى عدد (2) متهم فى مجال الجرائم المصرفية (النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول").. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (179ألف جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

• ضبط (1683) قضية متنوعة.

• ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين ، إرتكبوا (2) حادث سرقة.

قضايا المصنفات:

• ضبط (138) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : ضبط (86) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (511) وحدة أبرزها (كاميرات – مايك صوت – بانر بلاستيكى - جهاز لاب توب – كروت مخصصة للقراءة – هواتف محمولة ذكية) ، وضبط (52) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (79980) وحدات تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) .

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

• ضبط (550) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (2053) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (1088) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و (202) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (99) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (595) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط عدد (2182) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2381) متهم.

• كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (149, 879 كيلو جرام).

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (29, 592 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (563, 160 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (75 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (41,82 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (12,376 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الكوكايين وزنت (67 جرام).

• كمية من الأقراص المخدرة كبتاجون وزنت (1,350 كيلو جرام).

• عدد (65217 قرص مؤثر / 7257 أمبول مؤثر).

• عدد (19027 قرص ترامادول مخدر / 1140 أمبول لذات المخدر).

• ضبط (3) قضايا غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة (65٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة .

• ضبط (9) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

• هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (102,600,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (52) قضية بإجمالى (58) متهم بمضبوطات بلغت

(5 طن و747 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (606871) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (509549) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (626 سيارة – 91 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (3926) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

• المرور على عدد (98) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل(802) من سائقى حافلات المدارس، تبين سلبية جميع العينات.

• فحص (497) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (8) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

• إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3378) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (130) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

• فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالف:

تم ضبط عدد (687) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (860) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2336) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2689) مخالفة ملصقات.

• ضبط عدد (20) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (63) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (201) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (585) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ:

ضبط (12) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية) ، وكذا (28) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى:

ضبط 2220 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار.