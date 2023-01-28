الداخلية تضبط المتهمين فى 3 مشاجرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى، وعلى الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (حارس جراج ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح بالرأس") طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم "متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر") بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى المشاجرة قام خلالها كلٍ منهما بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام "أسلحة بيضاء" كانت بحوزتهما، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر إدعاء مشاجرة".

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق ، نجله "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجلته مصابان بجروح متفرقة – مقيمان بدائرة القسم) وقررا بأنه حال قيام أحد الأشخاص وبعض أصدقائه ، باللهو مع بعضهم والتراشق بالحجارة حدث كسر للزجاج الخلفى للسيارة ملكهما ، ولدى معاتبتهم حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليهما بالضرب ، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها وتلفيات بالسيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات بينه وبين المُبلغين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .