التصريح بدفن جثة عامل سقط داخل حفرة على الطريق بطهطا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 57 سنة مصرعه بناحية قرية الجبيرات دائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج، وذلك إثر سقوطه داخل حفرة على جانب الطريق تم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل إثر سقوطه بحفرة على جانب الطريق بناحية قرية الجبيرات دائرة مركز شرطة طهطا تم استخراج الجثة بمعرفة الأهالى، وتم نقلها للمستشفى والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة طهطا وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسقوط شخص بحفرة ووفاته بناحية الجبيرات دائرة مركز طهطا وتبين أنه المدعو فتحي ا م ا 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية حيث إختل توازنه وسقط داخل حفرة علي جانب الطريق مما نتج عنه ووفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام وبسؤال شقيقه المدعو حسين ا م ا 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.