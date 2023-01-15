مصرع اثنين وإصابة آخر فى ثلاثة حوادث مختلفة بسوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج- محمود مقبول

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بدائرة مركز دار السلام، تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام، وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص "السيد م ا " 30 سائق، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "أسامة ا ع م" موظف - ويقيم دائرة المركز، ما نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية.

وفى سياق متصل، أصيب نجار مسلح باشتباه بشرخ بالجمجمة بعد سقوطه من أعلى شدة خشبية بدائرة مركز المنشأة.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول " أحمد ا ا م "نجار مسلح إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً " إشتباه شرخ بالجمجمة " .

وتبين أنه أثناء قيامه بالعمل أعلى شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء دائرة المركز اختل توازنه وسقط أرضاً ما نتج عنه إصابته وتولت النيابة التحقيق.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى فى وقت سابق مصرع عامل إثر اصطدام دراجته البخارية أعلى كوبرى الثقافة بالحاجز الخرسانى وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى .

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "فولى ع ج" 57 سنة إلى مستشفى سوهاج الجامعى عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، مصاباً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتوفى حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وتبين أنه أثناء قيادة المتوفى دراجته البخارية أعلى كوبرى الثقافة دائرة القسم إختل مقود الدراجة بيده مما أدى لإصطدامه بالحاجز الخرسانى وسقوطه أرضاً مما نتج عنه إصابته ووفاته، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت فى وقت سابق مصرع طفل يبلغ من العمر عامين بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، على إثر نشوب حريق بشقة بالطابق الثانى ملك والده حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتم نقل الجثة لمستشفى ساقلته المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.