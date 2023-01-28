الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة القادمة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 31 مسجدًا يوم الجمعة 3 / 2 / 2023م، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها ( 512 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 131 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. أبو شاور – قرية إبراش – مركز مشتول السوق

مديرية أوقاف البحيرة

2. سيدي عقبة – مركز المحمودية

مديرية أوقاف القليوبية

3. السباخي – القلج - الخصوص

مديرية أوقاف المنوفية

4. البحري – سدود - منوف

5. سيدي يوسف- الحامول – سرس الليان

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. الفلاحين – الورق – سيدي سالم

7. خالد بن الوليد – أولاد سعيد - بلطيم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. زمزم – الإعلام – الشيخ زايد – بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة

مديرية أوقاف قنا

9. النعماني – صفارة – بندر دشنا

مديرية أوقاف المنيا

10. السلام – إبشاق – بني مزار

11. الشرقي – مفوز طيبة - العدوة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنوفية

1. السبيل - ميت القصري - قويسنا

مديرية أوقاف أسيوط

2. عثمان بن عفان – قرية ببلاو - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

3. الهدى – المطاهرة الشرقية – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الغربية

4. الكرايدة – كفر حشاد – كفر الزيات

مديرية أوقاف البحيرة

5. بلبع العشرة- المحمودية

6. بلال بن رباح – خط السرو – أبو حمص

7. دويدار - أريمون – المحمودية

8. عزبة حسني – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف قنا

9. النور المحمدي - نجع شاهين -الدهسة – العركي – فرشوط

10. التقوى والإيمان – بني برزة – أبو تشت

11. العمري - الجبلاو – قنا

12. التوحيد - الجربة – أبو تشت

13. عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة – العركي – فرشوط

14. آل راجح – النجمة والحمران – أبو تشت

مديرية أوقاف سوهاج

15. الرحمة الغربي – الجلايلة – دار السلام

16. عمرو بن العاص – قرية السلام – دار السلام

مديرية أوقاف أسوان

17. القفطية – قرية القفطية - دراو

18. التقوى– ش السباعية بجوار كمين الشرطة – السباعية

مديرية أوقاف بني سويف

19. عبد ربه جاد – عزبة أبو القاسم – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الشرقية

20. سادات قريش – بندر بلبيس