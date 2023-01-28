اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة القادمة

السبت، 28 يناير 2023 09:45 م
الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة القادمة مسجد زمزم
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 31 مسجدًا يوم الجمعة 3 / 2 / 2023م، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها ( 512 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 131 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. أبو شاور – قرية إبراش – مركز مشتول السوق
 
مديرية أوقاف البحيرة
2. سيدي عقبة – مركز المحمودية
 
مديرية أوقاف القليوبية
3. السباخي – القلج - الخصوص
 
مديرية أوقاف المنوفية
4. البحري – سدود - منوف
5. سيدي يوسف- الحامول – سرس الليان
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. الفلاحين – الورق – سيدي سالم
7. خالد بن الوليد – أولاد سعيد - بلطيم
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. زمزم – الإعلام – الشيخ زايد – بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة
 
مديرية أوقاف قنا 
9. النعماني – صفارة – بندر دشنا
 
مديرية أوقاف المنيا
10. السلام – إبشاق – بني مزار
11. الشرقي – مفوز طيبة - العدوة
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
1. السبيل - ميت القصري - قويسنا
 
مديرية أوقاف أسيوط
2. عثمان بن عفان – قرية ببلاو - ديروط
 
مديرية أوقاف المنيا
3. الهدى – المطاهرة الشرقية – أبو قرقاص
 
مديرية أوقاف الغربية
4. الكرايدة – كفر حشاد – كفر الزيات
 
مديرية أوقاف البحيرة 
5. بلبع العشرة- المحمودية
6. بلال بن رباح – خط السرو – أبو حمص
7. دويدار - أريمون – المحمودية 
8. عزبة حسني – سيدي غازي – كفر الدوار 
 
مديرية أوقاف قنا
9. النور المحمدي - نجع شاهين -الدهسة – العركي – فرشوط 
10. التقوى والإيمان – بني برزة – أبو تشت 
11. العمري - الجبلاو – قنا 
12. التوحيد - الجربة – أبو تشت 
13. عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة – العركي – فرشوط
14. آل راجح – النجمة والحمران – أبو تشت
 
مديرية أوقاف سوهاج
15. الرحمة الغربي – الجلايلة – دار السلام
16. عمرو بن العاص – قرية السلام – دار السلام 
 
مديرية أوقاف أسوان
17. القفطية – قرية القفطية - دراو
18. التقوى– ش السباعية بجوار كمين الشرطة – السباعية
 
مديرية أوقاف بني سويف
19. عبد ربه جاد – عزبة أبو القاسم – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
 
مديرية أوقاف الشرقية
20. سادات قريش – بندر بلبيس
المساجد الجديدة (2)
المساجد الجديدة 

المساجد الجديدة (3)
المساجد الجديدة 

المساجد الجديدة (1)
المساجد الجديدة 
 

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