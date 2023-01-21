ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبدء أعمال التصحيح

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن انتهاء فعاليات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، وذلك في جو من الهدوء والإستقرار بعد تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات، وحرصاً على مصلحة الطلبة والطالبات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه فور ختام امتحانات الشهادة الإعدادية تقرر البدء فى أعمال تصحيح الشهادة الإبتدائية اليوم السبت، كما تنطلق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية غداً الأحد 22 يناير الجارى، متمنياً أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات حول المعاهد الأزهرية المختلفة.

وكان قد تابع الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023م للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث قام بإجراء جولات على المعاهد الأزهرية لمتابعة تلك الإمتحانات ودعم الطلبة خلالها.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، على انتظام سير أعمال الامتحانات مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك خلال زيارته الميدانية للجنة معهد الحرمين، كما أثنى على انتظام أعمال المراقبة داخل اللجان بالمعهد، ورافقه خلال الزيارة محمود العقبى مدير التعليم الخاص، ومحمد بكرى مدير الإمتحانات، وحسين الرملي شيخ المعهد، على المتابعة الميدانية المستمرة للمعاهد والتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمقرات اللجان، مع تنفيذ جميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والتى تم مناقشتها مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عبر الانترنت الفيديو كونفرانس.

وكان قد أدى عدد 4360 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي (أصول الدين ورقة أولى / العلوم)، كما أدى عدد 165 طالبا وطالبة والملحقين بالبرنامج التأهيلي للشهادة الإعدادية في مادة (اللغة العربية ورقة أولى)، وطلاب إتمام المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم 3000 تلميذا وتلميذة الامتحان في مادتي ( التربية الإسلامية / العلوم).