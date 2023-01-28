الأسماء.. الأعلى للجامعات يعلن القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة بنها

كتب محمد صبحى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم :

1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب

2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

3-. الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها

4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى

5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية

7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة

8 - الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى

9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب

وكان اغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) .

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قائمة المرشحين المبدئية المتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية .

وحدد الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 29 يناير حتى الاثنين 30 يناير .

وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.