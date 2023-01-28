اليوم السابع
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استخراج تصاريح عمل مجانا بمناسبة عيد الشرطة

السبت، 28 يناير 2023 11:52 ص
استخراج تصاريح عمل مجانا بمناسبة عيد الشرطة وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شاركت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق المواطنين احتفال عيد الشرطة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، كما قامت بإستخراج تصاريح العمل لعدد من المواطنين المتقدمين والمواطنين ذوى الإحتياجات الخاصة "بالمجان" على مدار يوم 25 يناير بالكامل، وذلك بمقر الإدارة وجميع أقسام ووحدات تصاريح العمل على مستوى الجمهورية.
   
ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.

مناسبة عيد الشرطة

احتفال عيد الشرطة

تصاريح العمل



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