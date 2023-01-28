إيناس عبد الدايم وراجح داوود فى حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية.. صور

نظمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا لمؤلفات الموسيقار الكبير راجح داوود، وذلك على خشبة المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بمبنى المكتبة. وتم تنظيم الحفل تحت عنوان: "شروق"، ورافق راجح داوود أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي.

وتضمن برنامج الحفل أشهر أعمال راجح داوود الموسيقية المكتوبة للسينما والتلفزيون، كما يتضمن أعمالًا أوركسترالية تقدم لأول مرة، واستضاف الأوركسترا صوليست الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من صوليستات العزف والغناء.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية، قد استضافت اليوم أعضاء لجنة الحريات الدينية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بتوجيهات رئاسة الجمهورية، وبدأت أعمال برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتم استعراض اللجنة والجهات المشاركة بها جهودها في دعم مفهوم الحريات الدينية كل في مجاله ومكانه.