إعادة تطهير الشنايش والمطابق بجميع المناطق الساخنة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة وذلك وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة إعادة اختبار الشنايش والمصبات وإعادة تطهيرها بنطاق الأحياء، لزيادة القدرة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار وتحسين حالة الشوارع حال حدوث أمطار مفاجئة، ولمنع تواجد تجمعات مياة أمطار تعوق حركة المرور والمارة كثفت الأحياء جهودها للانتهاء من إجراء اختبارات لجميع الشنايش.

وفي هذا الصدد، قام حى المنتزة ثان تحت إشراف الأستاذة هدي أبو كليلة بمتابعة تطهير شبكة الصرف الصحي حيث تم تطهير 46 مطبق و 16 شنيشة شملت مناطق المندرة بحري / قبلي ، العصافرة قبلي ، أبو قير ، المعمورة ، طوسون وعزبة اسكوت والطاروطي.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد إعادة تطهير الشنايش والمطابق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بشوارع: المأمون ، محرم بك ، زاهر بيومي، عبد المعطي ، سيزوستريس، أفلاطون، الخديوي، محور المحمودية بداية من المفتش حتي شركة المياة باستخدام السيارة المدمجة.

وتابع محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى أعمال تطهير المطابق بقرية اليمن وطريق الكافورى.

وتواصل الأحياء أعمال تطهير الشنايش والمطابق وخطوط الصرف الصحي بنطاق الأحياء بالتنسيق مع المختصين استعدادا للنوات القادمة.