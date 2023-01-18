الصرف الصحى بالإسكندرية: أعمال تطهير الشنايش لرفع العبء عن الشبكات 

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات، وعلي خفض مناسيب البيارات، بعد توقف هطول الأمطار والطقس المتقلب الذي شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية ،وذلك بعد تعرض المحافظة لنوة الفيضة الكبري .

كما شدد اللواء محمود نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وأنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة .

ومن جانبه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.



أعمال تطهير للشنايش



الصرف الصحي بالإسكندرية



جانب من أعمال تطهير للشنايش



