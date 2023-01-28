ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان وزارة الصحة، أن شابا من بلدة يعبد الفلسطينية أصيب بالرصاص الحي في القدم قرب حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب جنين، ووصل لمستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة، وتم بتر جزء من قدمه.