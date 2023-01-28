إزالة الخطورة الداهمة عن عقار قديم غرب الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية، بشن حملة فورية لإزالة الخطورة الداهمة من عقار بشارع النظام، وذلك فور سقوط أجزاء من بلكونة بالعقار وأخرى معلقة بدون اصابات حفاظا على سلامة المواطنين.

وحفاظاً على سلامة المواطنين، كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب بإزالة الخطورة الداهمة بالعقار 35 شارع النظام من شارع الأمير لؤلؤ بالقبارى، وذلك فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء من بلكونة بالعقار وأخرى معلقة بدون إصابات.

ونفذ حى غرب حملة تم فيها إزالة الأجزاء التى تمثل خطورة داهمة حفاظا على سلامة المواطنين، وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية والصادر بشأنه قرار إزالة وترميم من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالحى، وذلك بوجود سكرتير عام الحى وإشغال الطريق بالحى.

وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين وللحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

وفى هذا الصدد قامت إدارة الرصد البيئى بالحى برفع 35 طن مخلفات أتربة ورديم من شارع ابن طولون وشارع الشنيطى، وذلك فور الانتهاء من إزالة الخطورة الداهمة من عقار وتم فتح الشارع ورفع الأنقاض.

كما تم رفع 5 أطنان مخلفات رديم وأتربة من شارع النظام بوجود المتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحى.

وفى السياق ذاته كلفت شعبان بمتابعة قيام نهضة مصر بأعمال رفع مراكز تجمعات القمامة والكنس اليدوى بالشوارع الرئيسية والداخلية، وشددت رئيس الحى على المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحى حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين.