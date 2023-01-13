تأثرا بالأمطار.. سقوط أجزاء من عقار خال السكان غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغ بسقوط جزء من عقار رقم واحد شارع سيدي سعيد تقاطع محمد كامل بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، و تبين أن العقار خال من السكان ولا يوجد أي إصابات .

وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة اليوم، حيث تتعرض المحافظة من نوة" الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برود، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع وجود سحب رعدية، وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

فيما أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مواصلة رفع تراكمات المياه،حيث شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة صباح اليوم أدت الي تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

‏وبدأت منذ الخامسة مساءا عودة الأمطار علي مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة علي مناطق العامرية وغرب والجمرك ووسط وشرق والمنتزة أول وثان.

وأكد نافع علي رفع حالة الاستعداد منذ مساء الأمس فور ورود تحذيرات هيئة الارصاد الجوية ببداية المنخفض الجوي اليوم يصاحبه أمطار متوسطة تغزر احيانا.

وشدد علي استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة علي مدار الساعة.

وأشار إلي أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، علي مدار 24 ساعة.



جانب من العقار المتأثر (1)



جانب من العقار المتأثر (2)