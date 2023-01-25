غلق 4 محال تجارية مخالفة ورفع 200 حالة إشغال طريق بالمنتزه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 200 حالة إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت شوارع النخيل, وأحمد بن حنبل بمنطقة السيوف قبلي والفلكي وشارع مصطفي كامل وخالد بن الوليد، وشارع ملك حفني بحري وجمال عبد الناصر.

وتمكنت الحملة من ضبط نحو «200» حالة إشغال متنوعة وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، جاء ذلك بجهود مكثفة من إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد وشرطة مرافق المنتزه، والإدارات المعنية بالحي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلي صعيد آخر، قامت إدارة الكهرباء، تحت إشراف الهندسة عبير شكري، بناء توجهات اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحي، بصيانة كشافات الصوديوم بشارع ابن مصلح من كوبرى ميامي، وذلك بتواجد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى.

كما تم الحفر والعمل على الكابلات الارضيه المحترقة وإصلاح العطل واعادة امرار التيار الكهربائى وإنارة الكشافات وتركيب غرف تفتيش كهرباء بدلاً المتهالكة بشارع عقل باشا وتفرعاتة سيدي بشر قبلي بالتنسيق إدارة الكهرباء وفنيين الإضاءة العامة ، وكذلك صيانة وإنارة شارع العيسوى من محمد نجيب وشارع 66 وشارع 64 وشارع 62 وشارع 30 سيدي بشر قبلي تم صيانة كشافات ليد بطريق خورشيد العمومي من كوبرى الصعايدة وحتى كوبرى التوفيقية ,بالتنسيق إدارة الكهرباء وفنيين المشروعات والورش .