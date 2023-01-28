اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 02:04 م
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إحالة 109 موظفين حكوميين للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإدارى فى البحيرة

السبت، 28 يناير 2023 12:39 م
إحالة 109 موظفين حكوميين للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإدارى فى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 109 من العاملين  بمركز الرحمانية  للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.
 
 
يذكر أن الحملات التى قامت بها مؤخرا الجهات الرقابية بمركز شبراخيت، قد أسفرت عن إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية  للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 
 
 

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