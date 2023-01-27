ورطة رئيس"المحافظين"البريطاني بسبب 30 مليون إسترليني قروض شركة زوجته

كتبت نهال أبو السعود

يتعرض نديم الزهاوي، المستشار السابق والرئيس الحالى لحزب المحافظين البريطاني، لضغوط للكشف عن مصدر حوالى 30 مليون جنيه إسترلينى من القروض غير المضمونة المقدمة إلى شركة العقارات البريطانية التابعة لزوجته.

تم استخدام القروض لتمويل أجزاء من محفظة عقارية كبيرة فى المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عنها العام الماضى بقيمة حوالى 100 مليون جنيه إسترلينى، وتم الإعلان عنها فى حسابات الشركة التى تمتد من 2017 إلى 2021 ولكنها لم تقدم أى معلومات حول من هم المقرضون.

الدعوات لمزيد من الشفافية هى أحدث طلب للمستشار السابق لشرح كيفية إدارة ثروة عائلته، بعد أن تورط فى جدل متزايد حول شؤونه الضريبية التى دفعت الحكومة إلى فتح تحقيق أخلاقي.

تظهر الحسابات أنه تم تقديم ما يقل قليلاً عن 30 مليون جنيه إسترلينى كقروض غير مضمونة لشركة تسمى Zahawi & Zahawi، والتى دفعت 60 مليون جنيه إسترلينى لمحفظة عقارية تشمل مبانى تجارية وتجزئة فى لندن وبرمنجهام وبرايتون وولتون أون تيمز.

تأسست الزهاوى والزهاوى فى عام 2010 عندما كان مملوكًا بشكل مشترك من قبل رئيس المحافظين وزوجته، لانا صايب، قبل أن ينقل حصته البالغة 50 % إليها عندما أصبح وزيراً فى يناير 2018.

الزهاوى، الذى تمت إحالة شؤونه الضريبية إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، قال إنه واثق من أنه تصرف بشكل صحيح طوال الوقت، مضيفًا: "من أجل ضمان استقلالية هذه العملية، ستفهم أنه سيكون من غير المناسب مناقشة هذا الأمر. إصدار المزيد، حيث أواصل واجباتى كرئيس لحزب المحافظين".

يمتلك الزهاوى والزهاوى حاليًا 17 سند ملكية، وفقًا لسجلات السجل العقارى، بما فى ذلك ثلاثة مبان تم الحصول عليها مقابل حوالى 19 مليون جنيه إسترلينى فى وسط ويمبلدون خلال عام 2016 ووحدة بيع بالتجزئة بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترلينى فى كامبريدجشير تم شراؤها فى عام 2021 وهى موقع سوبر ماركت تعاوني.