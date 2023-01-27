ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17295 طنا تشمل: 3600 طن يوريا و 795 طن رمل و 12900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36117 طن تشمل : 21627 طن قمح و 2148 طن حديد و 452 طن كسب صويا و 60 طن فول صويا و 7262 طن خردة و 112 طن خشب زان و 4456 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 597 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2206 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48839 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 107649 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2453 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضى و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2686 شاحنة .

وتمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد.