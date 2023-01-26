ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 63 ألف طن من الغاز المسال، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21898 طنا، وتشمل 10929 طن يوريا و2978 طن رمل و7991 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34833 طنا، وتشمل 18500 طن قمح و3552 طن حديد و930 طن كسب صويا و6082 طن خردة و1098 طن خشب زان و4671 طن أبلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 903 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2188 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49150 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99387 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة.



وتمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة الاستخبارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد.