وقال ماتفيتشوك في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة :"استنادا لمئات من استمارات الالتحاق المقدمة إلى المنظمة، فإن خبراء عسكريين تقنيين يرغبون في الانضمام إلينا".

وأضاف "أن مركزنا العلمي والتقني يعالج حاليا مئات الاستبيانات من المتطوعين المتخصصين العسكريين والتقنيين".

يُذكر أنه تم إنشاء هذه المنظمة بمبادرة من المدير السابق لـوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، الذي يترأس هذه المنظمة. وتُقدم المنظمة، بحسب وسائل إعلام روسية، المساعدة الفنية العسكرية لقوات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وكان روجوزين قد أعلن مؤخرا أن المركز العلمي والتقني "الذئاب القيصرية"يوفر فرصة خاصة للمطورين أو لفرق من مطوري بعض مؤسسات الدولة، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق لما يقدمونه من اختراعات بالقرب من خطوط المواجهة في أوكرانيا.