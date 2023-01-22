مسئول عسكرى بجمهورية لوجانسك: كييف تنقل مدرعاتها الغربية لدونباس

أ.ش.أ

أفاد المسؤول العسكري بجمهورية لوجانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية تنقل المعدات العسكرية المدرعة غربية الصنع من منطقة خاركوف باتجاه مدينة سفاتوفو في دونباس.

وقال المسؤول في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"،: "إنه تم رصد نقل المركبات المدرعة بواسطة قطارين إلى مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف، كما يتم تفريغ الأنواع الغربية من المركبات المدرعة في المحطة هناك وإرسالها في اتجاه التجمع السكاني".

يذكر أن القوات الأوكرانية تقصف منطقتي كريمينايا وسفاتوفو بشكل منتظم وتحاول اختراق الدفاعات في هاتين المنطقتين.