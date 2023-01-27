مقتل شخص بطعنتين فى الصدر والرقبة من "عديله" بسبب خلافات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه بمنزله بطعنتين في الصدر والرقبة، في مشادة مع آخر، وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ومات متأثرًا بإصابته، وألقت مباحث كفر الشيخ القبض على المتهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول شخص مصاب بطعنتين بالصدر والرقبة وحالته الصحية سيئة وعقب محاولة إسعافه داخل المستشفى وتركيب أنبوبة حنجرية له، توفى متأثرًا بإصابته داخل المستشفى.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة ل "محمد .ف.غ»، 49 سنة، مقيم بمدينة مسير، وبسؤال زوجته قررت بأنه حدث مشادة بينه وبين عديله بسبب خلافات بين المتهم وزوجته، وأثناء قيامه بالصلح بينهما حدثت مشادة تطورت لمشاجرة ليقوم بقتل زوجها داخل المنزل بطعنتين، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام وتوفى متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما تم إيداع الجثة لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.